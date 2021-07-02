"Согласно рекомендации главного санитарного врача Краснодарского края, Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности", — говорится в сообщении.

В частности, документ внесены поправки, согласно которым с 1 июля 2021 года при заселении в отели, гостиницы и другие средства размещения справки о перенесенном заболевании и отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию не нужны детям до 14 лет включительно.

Ранее эта норма распространялась на детей до 6 лет включительно.

Как сообщалось, с четверга в Краснодарском крае начал действовать новый порядок допуска отдыхающих в отели и дома отдыха.

С 1 по 31 июля туристы, помимо сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

С 1 августа до особого указания туристы, помимо сертификата о вакцинации, могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлен до 1 октября 2021 года.