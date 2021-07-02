Как сообщает московский офис туристического управления Таиланда (ТАТ), иностранцы, прибывающие на Пхукет из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, должны пройти полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. Препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Детям до 18 лет, путешествующим с привитыми родителями или опекунами, достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 72 часа до вылета.

ВОЗ одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях шесть вакцин: американские Pfizer/BioNTech, Jannsen, Moderna, британо-шведскую AstraZeneca и ее индийский вариант Covishield, а в начале мая в список была добавлена вакцина китайской компании Sinopharm. Россия ведет переговоры с ВОЗ о внесении в список вакцины "Спутник V", но процедура одобрения пока не завершена.

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник в туриндустрии, вопрос открытия Пхукета для российских туристов находится на рассмотрении в министерстве здравоохранения Таиланда. Предполагается, что граждан РФ пустят в королевство к осени.

"Все иностранные туристы должны скачать приложение для отслеживания их перемещений ThailandPlus и иметь при себе визу и сертификат СОЕ, который выдается посольством или консульством Таиланда и позволяет держателю визы въехать. Потребуется отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 72 часа до вылета, а также копия полиса медицинского страхования от COVID-19 с минимальным покрытием $100 тыс. (на английском языке)", — пояснили в ТАТ.

Помимо этого, понадобится подтверждение оплаты бронирования в сертифицированном отеле. Если продолжительность путешествия не превышает 14 дней, нужно предоставить подтверждение наличия обратного авиабилета и оплаты проживания, а также всех необходимых ПЦР-тестов. Второй ПЦР-тест делается на Пхукете на 6-й или 7-й день, третий тест, при необходимости, на 12-й или 13-й день.

Если продолжительность поездки превышает 14 дней, то нужно предоставить только подтверждение оплаты проживания в отеле и ПЦР-тестов.

"В случае положительного результата теста, путешественники отправляются в специальные медицинские учреждения для прохождения лечения, расходы за которое покрывает страховка. В случае отрицательного результата теста, туристы могут свободно перемещаться по острову Пхукет. Путешественникам, которые хотят продолжить путешествие в другие провинции Таиланда, нужно пробыть на Пхукете 14 ночей, после чего им разрешено путешествовать внутри страны", — отметили в офисе по туризму.

Для посещения других провинций понадобится документ, подтверждающий истечение 14-дневного срока нахождения на определенном курорте, а также другие необходимые документы, требующиеся для въезда в соответствующую провинцию. Несколько крупных авиакомпаний запустили прямые рейсы на Пхукет. Так, 1 июля международный аэропорт Пхукета принял первые после пандемии рейсы авиакомпаний Etihad Airways из Абу-Даби, Qatar Airways из Дохи, EL AL Israel Airlines из Тель-Авива и Singapore Airlines из Сингапура. Также международные рейсы на остров выполняют Emirates, Thai Airways International.