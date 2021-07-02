Рейс по маршруту "Жуковский" — Ларнака — "Жуковский" с 10 июля будет выполняться по вторникам и субботам, "Жуковский" — Пафос и обратно — с 23 июля по вторникам и пятницам.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика, "Уральские авиалинии" выполняют полеты в Пафос из московского аэропорта "Домодедово", подмосковного "Жуковского", Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. В Ларнаку авиакомпания летает из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Самары, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Уфы, Москвы, "Жуковского", Краснодара и Казани.

Ранее сообщалось, что в начале июля рейсы в Пафос также начнет выполнять "Победа". Полеты будут осуществляться из Москвы (с 7 июля) и Екатеринбурга (с 10 июля) по одному разу в неделю.