"Россия" с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью из Санкт-Петербурга с частотой дважды в день, говорится в сообщении компании.

"Победа" удвоит частоту полетов в Анталью из московского "Внуково", открыв второй ежедневный рейс с 1 августа, сообщила журналистам представитель компании. Как сообщалось, также с 1 августа компания начнет полеты в этот турецкий город из

"Шереметьево". РФ с 22 июня возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ.