"Детям до 18 лет не нужно делать ПЦР-тест перед заселением в гостиницу, если они находятся в сопровождении взрослых, которые предоставили необходимые документы. Соответствующие изменения были внесены в указ", — сообщили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя в пятницу.

При этом власти решили остановить со 2 июля работу кружков и секций, а также проведение досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания из-за распространения коронавируса.

Губернатор призвал увеличить темпы вакцинации: с 1,2 тысячи до 2 тысяч прививок в день. Это позволит сформировать коллективный иммунитет к сентябрю, отмечается в сообщении.

Ранее Развожаев закрепил в указе запрет на заселение в отели Севастополя без антител к коронавирусу: с 16 июля забронировать номер смогут только гости с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе. До этого гостиницы будут принимать справки с результатами ПЦР-тестирования.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Очередная волна ограничений началась в июне текущего года. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 16,9 тыс. человек, 744 пациента умерли, привиты 88 тыс. жителей — больше трети от планового показателя. В последнюю неделю фиксируются рекордные показатели по заболеваемости.