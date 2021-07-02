"Мы видим, что профилактическая работа, проводимая в здравницах края, дает хороший результат. И вопрос о предъявлении в санаториях сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов сейчас не рассматривается", — приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

На данный момент отдыхающих принимают 120 санаториев региона. Для дополнительной защиты здоровья в здравницах края продолжается прививочная кампания среди сотрудников. Всего прививку против коронавируса уже сделали почти 5 тыс. человек. Еще 4,5 тыс. сотрудников санаториев записаны на вакцинацию в ближайшее время.