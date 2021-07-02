"Как все будет проходить — по-прежнему неясно", — приводит агентство Associated Press слова Хасимото.

"Мы также рассматриваем возможность проведения соревнований без зрителей", — добавила она.

Ожидается, что на следующей неделе организаторы Игр объявят, будут ли допускать зрителей до соревнований, и если будут, то в каком количестве.

При этом, губернатор Токио Юрико Коикэ считает, что безопаснее было бы проводить игры без болельщиков.

"Мы продолжим тщательно следить за ситуацией с распространением инфекции и думать над тем, что было бы лучшим вариантов, и, главным образом, мы рассматриваем возможность проведения соревнований без фанатов", — сказала Коикэ.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут. Согласно последним решениям, лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне 50 % вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек.