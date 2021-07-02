"Совместная работа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Ростуризма позволила сделать условия грантовой программы Ростуризма более удобной для бизнеса и отвечающей целям развития отрасли. Изменения в положение уже вступили в силу", — сообщили в пятницу в пресс-службе Ростуризма.

Согласно приказу Ростуризма, повышен уровень информированности участников, прозрачность проведения конкурсных процедур, обеспечено своевременное выявление возможного конфликта интересов членов конкурсной комиссии, устранены иные юридико-технические неточности. Помимо этого, порядок рассмотрения заявок рабочими группами конкурсной комиссии более четко регламентирован, также по каждой заявке должны публиковаться индивидуальные баллы, полученные участниками.

В случае конфликта интересов член конкурсной комиссии обязан в течение одного дня в письменном виде уведомить об этом конкурсную комиссию. Если этого не происходит, то Ростуризм вправе отстранить члена комиссии от конкурса.

"Результаты оценки заявок с указанием количества баллов по каждому критерию, общей суммы набранных баллов и размера гранта оформляются протоколом оценки заявок, который размещается на сайте Ростуризма в течение двух рабочих дней со дня его подписания. О результатах оценки заявки участники информируются посредством специализированной системы, либо в письменном виде", — говорится в документе.

Кроме того, Ростуризмом принято решение об изменении механизма проведения следующего грантового конкурса в туризме. Ведомство отказалось от прямого субсидирования юридических лиц в пользу межбюджетных трансфертов, в рамках которых федеральные средства будут передаваться регионам.

"Это позволит сделать отбор участников на гранты более качественным и контролировать реализацию проектов на местах", — пояснили в ведомстве.

Как отметили в Ростуризме, на реализацию следующей грантовой программы в рамках национального проекта предусмотрено выделение более 2 млрд рублей с акцентом на проектах по обустройству маршрутов в регионах.

"Победителей будет определять каждый регион самостоятельно, они приступят к реализации своих проектов уже в начале 2022 года. Все рекомендации ФАС России при проведении следующих конкурсов также будут учтены", — подчеркнули в ведомстве.

Механизм грантовой поддержки в туризме был впервые реализован на федеральном уровне в 2020-2021 году. Правительство РФ выделило на гранты 1,2 млрд рублей. По итогам конкурса ФАС России на основании обращения нескольких участников отклоненных заявок возбудил дело по вопросу организации и проведения конкурса. По итогам совместной работы антимонопольного ведомства и Ростуризма все замечания к текущему конкурсу были устранены.