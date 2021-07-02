Праздник состоится на территории объекта археологического наследия "Городище Старая Рязань". На нем можно будет познакомиться с историей стольного города княжества Рязанского, его устройством, бытом, традиционными ремеслами.

"В течение всего дня гостей ждут увлекательные интерактивные программы, мастер-классы, выставки, сувенирная ярмарка, экскурсии и многое другое", — говорится в сообщении.

Старая Рязань (до 1778 года — Рязань, неоф. "Русская Троя") — один из крупнейших древнерусских городов XII-XIII веков, столица Великого Рязанского княжества. Город был уничтожен зимой 1237 года во время монгольского нашествия Батыя, а все его постройки, включая каменные храмы, разрушены. На этом месте город больше не восстанавливался, и столица княжества была перенесена на 50 км выше по течению Оки в Переяславль-Рязанский, который в 1778 году обрел новое имя в честь древней Рязани.

Городище Старая Рязань охраняется государством как археологический заповедник и историко-ландшафтный памятник федерального значения.