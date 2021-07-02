"Проверки частично проводятся, более активно мы начнём на следующей неделе", — сказал он, отвечая на вопрос о проведении проверок за соблюдением заведениями общепита формата работы COVID-free.

Он напомнил, что заявки на работу в формате COVID-free подали более 7 тысяч предприятий, при этом "сколько реально работает (в таком формате) — пока тяжело сказать".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время — с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.