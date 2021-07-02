"Ответ на этот вопрос очень постой: когда россияне привьются", — сказал он журналистам в пятницу.
По словам посла, "очень жаль, что россияне не вакцинируются, как этого требует ВОЗ, хотя их страна первой изобрела вакцину".
"Ответ на этот вопрос очень постой: когда россияне привьются", — сказал он журналистам в пятницу.
По словам посла, "очень жаль, что россияне не вакцинируются, как этого требует ВОЗ, хотя их страна первой изобрела вакцину".
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