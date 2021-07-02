"После частичного смягчения правил заселения в отели и пансионаты Краснодарского края напряжение на рынке немного снизилось. Рынок постепенно приспосабливается к новым условиям, операторы и отельеры информируют туристов обо всех изменениях, на местах разворачивают дополнительные пункты по сдаче ПЦР-тестов. Например, такой пункт появился в сочинском аэропорту, во многих отелях", — рассказала она.

Тем не менее, по словам эксперта, объемы бронирования существенно уменьшились. Причем речь идет уже не только об июле-августе, на которые места в основным уже были проданы, а об осенних турах.

"На фоне открытия Турции, снижения спроса, усложнения ситуации с коронавирусом фактически замерли продажи на осень, люди перестали планировать отдых на Черноморском побережье в долгосрочной перспективе. Обычно в июле-августе мест на побережье уже нет, и бронируется отдых в основном на осенние месяцы. Сейчас спрос на этот период упал", — добавила Тюрина.

Она отметила, что на фоне проблем с летним отдыхом даже программа кешбэка на осенние туры, стартовавшая в середине июня, не пользуется особой популярностью.

Кроме того, по словам Тюриной, из-за перегруженности курортов начались серьезные проблемы с качеством сервиса.

"Многие туристы крайне недовольными сервисом, некоторые даже требуют вернуть деньги. К примеру, люди приходят в 10 часов на завтрак, а еды уже нет. На пляже невозможно даже стоять, в "Сочи парк" огромные очереди, в ресторанах негде сесть и т.д. Причем недовольны в том числе и те туристы, которые раньше ездили в Сочи с удовольствием", — добавила представитель РСТ.

24 июня губернатор Краснодарского края заявил, что с 1 июля отели региона будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Туроператоры сразу после появления этой информации сообщили о шквале желающих отказаться от поездок в июле и августе. Продажи новых туров практически остановились.

30 июня требования были смягчены. Теперь в июле они смогут заселяться в отели не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой о официально перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала госуслуг. В августе заселение возможно только с сертификатом или справкой о болезни, ПЦР-тесты приниматься не будут.