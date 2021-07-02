Новые ограничения будут введены в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Положение дел в крае обсуждалось в пятницу на заседании оперативного штаба.

"На территории Алтайского края в течение последних трех недель отмечается рост заболеваемости от 33 до 70 процентов еженедельно. Ежедневный темп прироста составляет в течение недели от 6 до 8 процентов. В структуре заболеваемости доля Барнаула составила 47 процентов. Мы видим снижение заболевших в Барнауле и распространение инфекции по территории Алтайского края. Заболевшие преимущественно в возрасте 30-49 лет", — сказала на заседании штаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

"Дополнительно к уже действующим мерам запрещаем все массовые мероприятия на территории края численностью свыше 50 человек. Размещение граждан в помещениях — театрах, кинотеатрах, спортивных клубах и т.д. — не более 50% от их вместимости, и к этому пункту добавляются еще открытые бассейны", — цитирует пресс-служба слова губернатора края Виктора Томенко.

Соответствующие изменения он пообещал внести на следующей неделе.