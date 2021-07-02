"До дальнейшего уведомления посольство США в Минске приостанавливает рассмотрение заявки на получение неиммиграционной визы в случаях, не связанных с чрезвычайной ситуацией", — сказано в сообщении.

Те, у кого уже есть запись на визу, могут подать заявление в ближайшее время. "Услуги гражданам США будут предоставляться по-прежнему", — отмечается в сообщении. В посольстве просят следить за его страницами в социальных сетях, чтобы регулярно получать информацию об изменениях в предоставлении определенных консульских услуг и режиме работы консульского отдела.

Белорусский МИД в июне в ответ на санкции США по отношению к белорусскому нефтехимическому комплексу объявил о сокращении дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии с 13 июля. Также Минск отзывает решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию.

Страны Запада не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Отношения с Минском резко ухудшились. В Белоруссии в течение более полугода продолжались массовые акции протеста. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жесткого подавления силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.