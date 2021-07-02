"В связи с новыми ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса, правительство Москвы приняло решение предоставить предприятиям общественного питания, которые арендуют у города нежилые помещения, отсрочку арендных платежей с июля по сентябрь 2021 года. Внести их рестораторы смогут до 31 декабря этого года. Воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций", — сказал в пятницу Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.

Общая площадь арендуемой у города недвижимости для кафе и ресторанов составляет около 239 тысяч квадратных метров, а размер ежемесячной арендой платы за эти нежилые помещения — порядка 218,9 миллионов рублей.

Как добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, для получения отсрочки предпринимателям необходимо до 31 декабря 2021 года направить в департамент обращения в свободной форме.

"Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес Департамента городского имущества", — уточнил Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещать рестораны, бары и кафе, в том числе в ночное время с 23:00 до 06:00, могут только граждане, прошедшие подтверждаемую QR-кодом вакцинацию, лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку. При этом сезонным летним кафе разрешено работать без QR-кода до 12 июля.

При этом некоторые рестораны Москвы выразили готовность компенсировать своим гостям затраты на ПЦР-тесты на COVID-19, сообщил в понедельник руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Глава департамента добавил, что новая система прохода в заведения общественного питания Москвы по QR-кодам комфортна "и для посетителей, и для сотрудников ресторанов".

По его данным, уже 6 тыс. ресторанов обратились в правительство Москвы с заявкой на работу в формате COVID-free. Также получены заявки от 60 фудкортов, с целью определения формата работы, которых сейчас есть три: работа навынос и на доставку, организация COVID-free и создание полностью "бесковидного" ресторана. Все они были предложены самими рестораторами.