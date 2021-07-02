"За шесть месяцев текущего года единственная воздушная гавань в регионе обслужила более 120 тыс. пассажиров против примерно 30 тыс. человек за сопоставимые периоды 2019-2020 годов. По результатам этого года мы ожидаем, что общий пассажиропоток превысит 230 тыс.", — отмечает управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов, возглавляющий совет директоров АО "Аэропорт Горно-Алтайск".

Увеличение пассажиропотока связано с растущей популярностью Алтая у туристов, которая в последние два года усилилась из-за ограничений на заграничные поездки.

"В летний сезон аэропорт Горно-Алтайска еженедельно обслуживает около 60 прилетающих рейсов и столько же рейсов на вылет; в некоторые дни с учетом местных воздушных линий аэропорт обслуживает более 20 оборотных рейсов в сутки, что значительно превышает технические возможности аэродрома", — приводятся в сообщении слова Узденова.

Ранее собственники заявляли о строительстве нового терминала внутренних авиалиний. Отмечается, что в пик нагрузки он сможет обслуживать около 550 пассажиров в час или 700-800 тыс. пассажиров в год. Его строительство начнется в 2022 году, запуск в эксплуатацию намечен на 2024 год.

В дальнейшем планируется создание международного терминала.

"Для нас очевидна необходимость развития не только терминальной, но и принадлежащей государству аэродромной инфраструктуры, которая сейчас загружена максимально. Для увеличения пропускной способности аэропорта и возможности приема дополнительных бортов требуется расширение перрона и увеличение количества стояночных мест для воздушных судов, также необходима еще одна рулежная дорожка", — считает Узденов.

Отмечается, что АФК "Система" активно работает с Минтрансом РФ, региональными властями и другими ведомствами над включением аэропорта Горно-Алтайска в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

По итогам 2020 года воздушная гавань в Горно-Алтайске стала единственным аэропортом в Сибири, который продемонстрировал рост пассажиропотока — в 1,44 раза, до 148,4 тыс. человек.