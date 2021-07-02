"Авторы идеи уверены, что монумент может стать новой точкой притяжения туристов в Свердловскую область, а в перспективе — еще одним узнаваемым туристическим объектом региона" — говорится в сообщении.

Памятник сделан из композитных материалов, адаптированных к климатическим условиям. На скульптуре высотой в четыре метра изображены четыре человека в разных позах, символизирующих несколько версий гибели тургруппы Игоря Дятлова.

"Место установки памятника было выбрано неслучайно. Мало кто знает о точке, где находилась палатка участников экспедиции Игоря Дятлова. В зимнее время его найти практически невозможно — все занесено снегом. Памятник поможет сориентироваться приезжающим на перевал туристам и найти то место. В глобальном смысле памятник является символом лидерства, самореализации, достижения целей, упорства, покорения вершин", — сообщает департамент.

В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов — двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них в полной мере не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.