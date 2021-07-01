Ранее в телеграмм-канале Baza было размещено видео, на котором хозяйка гостевого дома «Атмосфера Джемете» в Анапе моет пол в номере и несколько минут ругается матом на туристов, пожаловавшихся на песок под ногами.

«Слышь ты, со мной ...на ... не разговаривай. Здесь пос...ут все. Здесь просто лизать будут все на ... у меня. Тебя приняли, ..., будь добра, на .... А то тут грязно, ... Белье за 5 тыщ у нее грязно, ...», — говорит она гостям отеля.

По данным телеграм-канала, гости заплатили за размещение в отеле на четыре ночи, но после скандала сразу съехали. Хозяйка отказалась возвращать им деньги.

«Считаю, что такое отношение возмутительно и абсолютно недопустимо. Спасибо администрации города и министерству туризма Краснодарского края, которые оперативно отреагировали на ситуацию. Предприятию и его сотрудникам выписан административный штраф, перед туристами извинились, деньги им будут возвращены», — написала Догузова.

Хозяйка отеля позже опубликовала видео со своими извинениями. В нем, стоя рядом с сидящим полицейским, она сообщает, что говорила «в порыве усталости и гнева».

Гостевой дом расположен на пляже поселка Джемете в Анапе. Стоимость размещения в двухместном номере на Booking.com составляет от 2200 рублей в сутки.