"Теперь предстоит такой серьезный фронт работы. Ребята, которым 1 сентября уже будет 14 лет, и те, кому еще не стукнет 23 года будут иметь возможность до конца года получить 3 тыс. рублей и потратить их в учреждениях культуры — сходить на экскурсию, на спектакль, концерт. С 1 сентября можно уже будет купить билет по "Пушкинской карте", — сказала Любимова журналистам в Екатеринбурге.

Весь репертуар, по ее словам, будет представлен на портале культура.рф.

"Сейчас все технически мы проработаем, выйдем с понятными инструкциями, пресс-конференциями. Это должен быть простой клиентский путь регистрации, чтобы все могли с этим справиться, чтобы это работало оперативно", — подчеркнула министр.

Как сообщалось, в России появится специальная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи "Пушкинская карта", по которой они смогут посещать учреждения культуры. Об инициативе было объявлено президентом России в ходе "прямой линии".

Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры.

По словам Любимовой, "инициатива станет не только еще одной мерой поддержки для всех типов учреждений культуры в этот непростой период, но и большим вызовом в их работе".

Приобрести билеты можно будет в электронном приложении, где также будет размещена афиша событий, специальные акции и интерактивные проекты. Дополнительно весь репертуар и планы выставок учреждений культуры будут размещены на портале культура.рф.