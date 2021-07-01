"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Группу из двух альпинистов спустили на поляну "Азау". От медицинской помощи они отказались", — говорится в сообщении.

К проведению поисково-спасательных работ привлекались 12 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России. Сообщение от группы альпинистов, запросивших помощь спасателей, поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР 1 июля в 11:30. По предварительной информации, у одного из альпинистов отмечались признаки горной болезни.