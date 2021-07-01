Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Вылет из Ростова-на-Дону в 12:20, посадка в Анталье в 15:10. Обратный рейс отправляется в 16:10 и приземляется в 18:35.

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Как сообщалось ранее, в текущем году "Азимут" планирует перевести 2 млн пассажиров против 1,22 млн человек по итогам 2020 года. Авиакомпания в первом квартале 2021 года обслужила 426,621 тыс. человек, что на 29% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара.