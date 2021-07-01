«Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» назначили административное расследование в отношении директора филиала туристического агентства, разместившего в одной из социальных сетей ролик, который вызвал широкий общественный резонанс», — сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как напомнили в министерстве, на видео она рассказывала о том, как она помогла своим клиентам с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста. Полицейскими было инициировано проведение проверки видеозаписи.

«В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

Согласно части 9 ст. 13.15 КоАП, за распространение в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также общественной безопасности предусматривается наказание граждан штрафом до 100 тыс. рублей.

Екатерина Семенова, глава красноярского турагентства, работающего под франшизой туроператора Anex Tour, рассказала на своей странице в Instagram, как помогла туристам выехать в Египет, несмотря на положительный ПЦР-тест у одного из клиентов. Она посоветовала «заливать мирамистин в нос, рот и уши, чтобы ПЦР-тест показал отрицательный результат». Позже она назвала свой совет шуткой.