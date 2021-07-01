"На первом этапе Россия образцово-показательно управляла последствиями (пандемии — ИФ). Она первая в мире зарегистрировала вакцину. (. . .) Но в последние дни, недели число заражений и смертей действительно выросло. Никто не понимает, (. . .) когда начнется массовая вакцинация", — сказал Фаллико "Интерфаксу" в кулуарах выездной сессии Веронского евразийского экономического форума "Новые тенденции глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана: уральское измерение" в четверг в Екатеринбурге.

Он отметил, что до новой вспышки коронавируса Европа была готова открыть въезд для россиян с 1 июля.

"Было достаточно ПЦР-теста за 48 часов (для въезда — ИФ), а теперь уже нет. (. . .) Я понимаю, что в социальном аспекте российское население прохладно относится к прививкам. И в этих случаях, хотя речь идет об очень деликатной проблематике, надо было больше убеждать, а может быть, и заставлять", — подчеркнул Фаллико.

Сроки, когда откроются границы, пока не ясны, добавил он.

В настоящее время разрешены полеты из РФ в 20 европейских стран.