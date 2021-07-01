"Центр "Эрмитаж-Урал" — это пример музейного сотрудничества нового типа между регионами. Эрмитаж привозит сюда свой бренд, свое имя, свои традиции. Каждые шесть месяцев будут меняться замечательные выставки, и в течение нескольких десятилетий каждый житель Екатеринбурга и Урала сможет увидеть весь Эрмитаж", — сказал Пиотровский.

Он уточнил, что выставочной основой центра стал послевоенный "подарок от Эрмитажа" Екатеринбургу, где сохранялись фонды во время Великой Отечественной войны. В качестве благодарности в город была прислана "громадная коллекция, которая изначально разошлась по разным залам", а сегодня собрана вместе в стенах уральского Эрмитажа, отметил Пиотровский.

По его словам, в уральском музее помимо выставок также будут проходить лекции, мастер-классы.

В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что связь между Эрмитажем и Екатеринбургом существует уже в течение 80 лет.

"Большая радость, что параллельно появляется идеальное пространство фонда хранения. Мы знаем, как долго наши музейщики ждали такого уровня, как долго ждали реставраторы", — сказала министр.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что проект центра "реализовывался не один год, на него было потрачено чуть более 500 млн рублей". "Сегодня Екатеринбург получил шикарный объект исторического наследия", — подчеркнул глава региона.

Центр размещен в двух зданиях в центре Екатеринбурга. В одном из них будут размещаться экспозиции, в другом — реставрационные мастерские, фондохранилище и классы для лекций.

На первой выставке представлены порядка 80 произведений, из которых более 20 — скульптуры. В том числе, в Екатеринбург доставили произведения, ранее не покидавшие стен Государственного Эрмитажа, в том числе картина Винсента Ван Гога "Пейзаж с домом и пахарем". Экспонаты представят в "Эрмитаж-Урале" на выставке французской живописи и скульптуры XIX века "От романтизма к импрессионизму".