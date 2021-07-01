Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по маршруту "Жуковский" — Бургас — по воскресеньям с 18 июля, "Жуковский" — Варна — по средам с 21 июля.

Как сообщалось, регулярные рейсы в Болгарию, приостановленные в прошлом году из-за пандемии COVID-19, российское правительство разрешило возобновить с 28 июня. "Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.