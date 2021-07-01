"Пока трассы от Гарабаши до станции Мир комфортные, пригодны к безопасному катанию, поэтому мы продлеваем зимний сезон. Сейчас не ставим конкретных сроков по его продолжительности, будем смотреть по ситуации", — говорится в сообщении.

Ранее анонсировалось, что горнолыжный сезон будет закрыт 16 мая, затем его продлили до конца месяца, а позже сезон катания для горнолыжников продлили на весь июнь.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 15 км трасс различной сложности и семь подъемников.