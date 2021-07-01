"К сожалению, условия пандемии обязывают нас проводить праздник без зрителей", — сказала Ашимбаева.

Она сообщила, что состоятся онлайн-трансляции и уличные экскурсии, которые проведут молодые волонтеры, проходившие в течение года специальные курсы.

Планируется еще несколько экскурсий. "Будут расставлены посты на опорных точках: дом старухи- процентщицы, дом Раскольникова, дом Сони Мармеладовой. Это классическая экскурсия по "Преступлению и наказанию" вокруг Сенной площади", — рассказала Ашимбаева.

Еще одна экскурсия пройдет вокруг Владимирской площади, где много адресов, которые связаны с биографией и творчеством писателя. Директор музей Достоевского уточнила, что такие экскурсии проходят раз в год, например, "Достоевский на Невском проспекте". В этом году премьерной станет прогулка "Петербург романа "Идиот". Свою экскурсию на Литейном проспекте проведет Музей Анны Ахматовой.

Несмотря на антиковидные меры, некоторые музеи все же примут посетителей, но число зрителей будут ограничено. В музее Достоевского (Кузнечный переулок, дом 5), где находится мемориальная квартира классика, расскажут о том, как писатель там жил в последние годы и как написал "Братьев Карамазовых".

Экскурсии пройдут в Михайловском (Инженерном) замке, где находилось Главное Инженерное училище, в котором учился Достоевский. Вечером оттуда же будут вести онлайн-трансляцию спектакля ФМД-Театра "Достоевский карнавал в Михайловском замке".

Весь день на сайте музея будет открыта онлайн-выставка фотографий режиссёра Валерия Пятинина, который снимал места, связанные с именем писателя, и сам праздник "День Достоевского" в разные годы. В Некрополе мастеров искусств Музея городской скульптуры пройдут театрализованные экскурсии, посвященные современникам Достоевского. В Музее хлеба расскажут о блюдах, которые упоминаются в произведениях писателя.

Впервые на празднике меняется формат шествия огромных кукол-героев Достоевского. Театр КУКФО, который организовывал эту прогулку, в этом году пересадил кукол на прогулочные катера. Герои произведений отечественного классика проплывут по Мойке и Фонтанке.

Полная программа праздника, который пройдет в 12-й раз, опубликована на сайте "День Достоевского".

Праздник "День Достоевского", который проходит ежегодно, состоится в Петербурге в субботу, 3 июля. В этом году он посвящен 200-летия со дня рождения писателя.