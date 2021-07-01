Как отмечается в соглашении, безвизовый въезд утвержден в целях «дальнейшего углубления взаимопонимания и укрепления дружбы между народами двух стран, облегчения совершения групповых туристических поездок граждан двух государств, во имя развития обменов и сотрудничества между двумя государствами в области туризма».

Согласно документу, российские туристы в составе группы (не менее пяти и не более 50 человек) во главе с представителем направляющей туркомпании, могут въехать в Иран только с загранпаспортом. Не разрешается включать в состав туристической группы путешественников, которым нужно оформлять визу.

«Срок безвизового непрерывного пребывания на территории государства не должен превышать 15 календарных дней. Суммарный срок пребывания не должен превысить 90 дней в течение полугода», — говорится в соглашении.

В случае выезда туристической группы за пределы России или Ирана соблюдение правил въезда на территорию третьего государства обеспечивается туркомпанией.

Как поясняется в документе, если турист в составе группы потерял проездные документы, то он может покинуть страну на основании действительных проездных документов, выданных консульством своего государства, либо при наличии визы или иного разрешения на выезд, выданного компетентными органами страны пребывания. Также принимающая страна решит вопрос по эвакуации туриста, если она ему незамедлительно потребуется, расходы за оформление визы и другие траты несет сам путешественник.

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Москвы в Тегеран в середине ноября. Для въезда россиянам необходим сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 96 часов до въезда. На борту самолета до прибытия нужно заполнить анкету Self-Declaration Form. Однако организованные группы туристов страна пока не принимает из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В мае в Российском союзе туриндустрии (РСТ) выразили надежду, что организованные туристы из РФ смогут отправиться в Иран к концу лета-началу осени.

До пандемии коронавируса Иран посещали в среднем 21-22 тыс. российских туристов ежегодно.