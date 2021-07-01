"Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением. Например, рестораторы, которые в первый же день (после ввода системы QR- кодов — ИФ) заявили о сокращении выручки на 80%", — сказал Ефимов в ходе сессии на Московском урбанистическом форуме.

Заммэра добавил, что власти видят "совершенно иную картину".

"Выручка сократилась, но, соответственно, сократилась на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года", — добавил заммэра.

Заммэра добавил, что власти намерены принимать "точечные" решения для поддержки предприятий в условиях сложной ситуации с COVID-19.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в экономике, выручкой предприятий соответствующих отраслей. Конечно же, будем точечно принимать решения, которые будут позволять предприятиям преодолеть (сложности — ИФ)", — пояснил Ефимов.

В связи с осложнением ситуации с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время — с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Ряд рестораторов оценили падение выручки из-за новой системы в 80%.