"До 49 евро будет стоить ПЦР-тест", — сказал он в интервью журналу "Эко".

"Это вопрос взаимности, принимая во внимания тот факт, что для большинства стран тесты для французов, которые путешествуют, — платные".

Ранее власти Франции объявляли, что планируют дать возможность туристам этим летом сдавать бесплатные тесты на COVID-19.

В настоящее время, как отмечают французские СМИ, для въезда во Францию из европейских стран нужно иметь либо документ, подтверждающий вакцинацию, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов.

За время пандемии коронавируса во Франции выявили 5,7 млн случаев COVID-19, около 111 тыс. человек скончались.