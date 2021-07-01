"В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3 миллионов 289,2 тысячи туристов", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

В частности, в первый месяц лета в Крыму отдохнули более 1,33 млн гостей — на 43% больше, чем в июне 2019 года.

По словам главы региона, 60% отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением, 8% — по железной дороге.

"Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%. Для сравнения: в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%", — уточнил он.

Как сообщалось, с января по май Крым посетили около 2 млн туристов — на 53% больше аналогичного периода 2019 года. По прогнозу властей, нынешний туристический сезон может обновить рекорд постсоветского периода.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.