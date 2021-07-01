"Аэропорт продолжает работать в условиях рекордного трафика, принимая рейсы из шести десятков российских городов. В конце июня зафиксированы новые максимумы суточного пассажиропотока для первого месяца лета. Так, в последние выходные дни июня обслуживалось свыше 41 тыс. человек в сутки, что ранее наблюдалось только в пик курортного сезона — в августе и сентябре 2020 года. Курортный сезон в Крыму только начинается, поэтому мы ожидаем дальнейшего роста трафика", — цитирует пресс-служба коммерческого директора аэропорта Симферополь Сергея Дяйкина.

Всего в июне крымский авиаузел обслужил более 7 тыс. регулярных пассажирских рейсов на прилет и вылет. Самым популярным направлением полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Лидером по числу перевезенных в Крым и обратно пассажиров по итогам первого месяца лета был "Аэрофлот".

Как сообщалось, Россия в начале третьей декады июня этого года возобновила авиасообщение с Турцией на фоне улучшения там ситуации с ковидом. Регулярные рейсы и полеты чартеров были в турецком направлении РФ приостановила в середине апреля.