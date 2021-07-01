"Не стоит этого бояться. В последний раз такие события в Крыму наблюдались на южном берегу в 1910 году. Они случаются очень редко, за всю историю наблюдений — только один раз", — сказала Любецкая на пресс-конференции в Москве по видеосвязи в четверг.

По ее словам, погода в Крыму снова изменится 3 июля — до 8 июля прогнозируются грозовые дожди, местами сильные, температура воздуха понизится до 25-30 градусов днем. Однако уже в следующие выходные установится жара — до 35 градусов, море прогреется до 25 градусов.

"Хочу предупредить, чтобы не верили слухам о (новых — ИФ) подтоплениях, стихии. Еще раз повторяю, что это встречается очень редко. Не надо также верить, когда говорят, что будет 40-45 градусов. Самая высокая температура воздуха в Крыму зарегистрирована за десять лет наблюдений в Евпатории — 40 градусов, в Симферополе — 39. Можно спокойно приезжать", — отметила начальник гидрометцентра.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило около 600 домов в 41 населенном пункте, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина. Власти предварительно оценили прямой ущерб от наводнения в 12,5 млрд рублей.

Купаться в море возле Ялты пока запрещено, 86 пляжей будут открывать поэтапно.