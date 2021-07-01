«Рейс из Москвы на Родос будет выполняться, начиная с 2 июля по пятницам, с 18 июля – по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 4 августа добавится еще рейс по средам», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что по средам и пятницам вылет из Москвы в 11:45, прилет на Родос в 15:40. Обратный рейс вылетает из Родоса в 16:40 и прилетает в Москву в 20:30. По понедельникам и воскресеньям вылет из Москвы в 12:05, прилет на Родос 16:00. Обратный рейс вылетает из Родоса в 17:00 и прилетает в Москву в 20:50.

На прошлой неделе Минтуризма Греции ужесточил правила въезда в страну для граждан РФ: с 30 июня всем россиянам, в том числе и с прививкой, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки. Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию. Нововведение связано с распространением индийского штамма коронавируса и ухудшением эпидемиологической обстановки в России, а также с тем, что некоторые россияне предоставляли поддельные сертификаты вакцинации, а их экспресс-тест оказался положительным.

Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят на самолет. Код приходит в 0:00 часов дня поездки.