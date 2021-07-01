Прием лиц в такие учреждения должен производиться исключительно на основании отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, взятого не ранее чем за три дня до въезда, медицинского документа о наличии антител в организме, а для прохождения программ медицинской реабилитации и оздоровления — справки или выписки из истории болезни о перенесенном заболевании коронавирусом.

В случае отсутствия одного из этих документов гражданам необходимо пройти экспресс-тестирование на COVID-19 на коммерческой основе, — подчеркнули в пресс-службе.

О действующих правилах безопасности руководители организаций отдыха должны в обязательном порядке информировать гостей заранее.

Однако эти нормы о тестировании или предоставлении справок о наличии антител гостями не будут действовать для тех гостиниц, санаториев, гостевых домов, пансионатов, где все сотрудники прошли полный курс вакцинации против коронавируса или имеют справки об антителах, подчеркивается в сообщении.