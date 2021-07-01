"Спасатели ежедневно осуществляют пробные погружения, однако мутность воды на сегодня не позволяет приступить к работам", — приводятся в сообщении слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева.

По его данным, в обследовании нуждаются акватории восьми пляжей, в районе которых во время ливней сходили селевые потоки.

"Предположительно, в результате стихии сильно изменился рельеф дна, также могут быть предметы, представляющие опасность для отдыхающих. По итогу проведенных работы спасатели выдадут акт о возможности использования пляжа по назначению", — отметил министр.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина. Власти предварительно оценили прямой ущерб от наводнения в 12,5 млрд рублей.

Купаться в море возле Ялты пока запрещено, 86 пляжей будут открывать поэтапно. Специалисты Роспотребнадзора проверяют морскую воду: холерных вибрионов не обнаружено, но пробы нестандартные.