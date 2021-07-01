Для сферы туризма вводится запрет на групповые автобусные экскурсии, если у граждан нет сертификатов о вакцинации и тестов ПРЦ. Также вводится запрет на пешеходные экскурсии группами более 15 человек.
Детям до 14 лет запрещено находиться без сопровождения взрослых в местах общественного пользования — кинотеатрах, кафе, магазинах, театрах.
С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест.
В июне в Калининградской области дважды вводились ограничения по коронавирусу. Так на неопределенный срок введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе предполагающих участие неопределенного числа людей. Это могут быть городские и сельские праздники, стритфуды или ярмарки, проводимые в помещениях.
Ограничена деятельность предприятий общественного питания в период с 0.00 до 6.00 часов ежедневно. Исключение составляет обслуживание на вынос и доставка заказов.
В ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, сокращается количество посадочных мест на 50%. Гостиницам, отелям, иным средствам массового размещения запрещается прием организованных групп детей, прибывающих из других регионов в туристических целях.
Также работодателям рекомендовано направить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.
При этом разрешается проведение деловых мероприятий численностью не более 150 человек, прошедших либо вакцинацию от коронавируса, либо предъявляющих отрицательный результат ПЦР-тестирования на новую инфекцию, полученный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.