Так, для общепита, расположенного в закрытых помещениях, вводится ограничения на 50%-ое заполнение заведений и увеличение расстояний между столиками — не менее 2 метров. При этом заведения могут их и не соблюдать, если будут принимать только лиц, имеющих гражданский паспорт, сертификат о вакцинации или тест ПРЦ.

Для сферы туризма вводится запрет на групповые автобусные экскурсии, если у граждан нет сертификатов о вакцинации и тестов ПРЦ. Также вводится запрет на пешеходные экскурсии группами более 15 человек.

Детям до 14 лет запрещено находиться без сопровождения взрослых в местах общественного пользования — кинотеатрах, кафе, магазинах, театрах.

С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест.

В июне в Калининградской области дважды вводились ограничения по коронавирусу. Так на неопределенный срок введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе предполагающих участие неопределенного числа людей. Это могут быть городские и сельские праздники, стритфуды или ярмарки, проводимые в помещениях.

Ограничена деятельность предприятий общественного питания в период с 0.00 до 6.00 часов ежедневно. Исключение составляет обслуживание на вынос и доставка заказов.

В ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, сокращается количество посадочных мест на 50%. Гостиницам, отелям, иным средствам массового размещения запрещается прием организованных групп детей, прибывающих из других регионов в туристических целях.

Также работодателям рекомендовано направить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

При этом разрешается проведение деловых мероприятий численностью не более 150 человек, прошедших либо вакцинацию от коронавируса, либо предъявляющих отрицательный результат ПЦР-тестирования на новую инфекцию, полученный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.