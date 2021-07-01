Он отметил, что усадьба Рождествено и бывший купеческий особняк в Новой Ладоге практически синхронно проходят процедуры в рамках реставрации. В частности, по обоим объектам сейчас заключаются государственные контракты.

"Там будет проведен полный комплекс реставрационных работ, включая замену сетей инженерного обеспечения. В установленные сроки, в 2022-2023 году мы передадим эти объекты обратно пользователям для того, чтобы в них разместить музейные функции в соответствии с новыми нормативными требованиями безопасности и сохранности", — сказал Степанов.

Начать реставрацию усадьбы Набоковых планировалось в 2016 году, но сроки постоянно переносились. Сначала в обновленном памятнике хотели открыть обновленный культурный центр района и области.

Музей в Рождествено был создан в 1957 году. В 1988 году получил название "Рождественский историко-литературный и мемориальный музей Владимира Набокова". С 2015 года в музее открыты девять выставочных залов, рассказывающих об усадебной жизни и владельцах дома.

В фондах учреждения хранится около 1,8 тыс. предметов, в том числе фотографии и документы из семьи Рукавишниковых-Набоковых.