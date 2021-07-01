"Проект предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию и должен быть полностью реализован до 2028 года", — говорится в сообщении по итогам встречи губернатора Виктора Томенко с инвестором-собственником "Экспресс-Тур" Татьяной Нешатаевой.

Компания выкупила под реализацию проекта 16,6 га земли на территории "Белокурихи Горной".

Между туроператором и администрацией города Белокуриха подписано инвестиционное соглашение о строительстве санатория.

Как сообщалось, проект оценивается в 4 млрд рублей. Санаторий будет рассчитан на 1 тыс. мест. В настоящее время инвестор прорабатывает концепцию будущей здравницы, проектирование займет около полугода.

По данным якорного инвестора "Белокурихи Горная" — АО "Курорт Белокуриха", проект компании "Экспресс-Тур" станет первым классическим санаторием на территории кластера.

ООО "Экспресс-Тур" является собственником теплоходов "Родная Русь" и "Русь Великая", которые в том числе обслуживают туристов.

Единственным владельцем компании является Татьяна Нешатаева, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка ООО по итогам 2020 года составила 173,6 млн рублей, чистая прибыль — 12,8 млн рублей.

Новая туристическая площадка "Белокуриха Горная" строится недалеко от действующего города-курорта Белокуриха. Основной инвестор — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей.