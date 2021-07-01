По словам президента страны Джоко Видодо, с пятницы в течение более чем двух недель будут действовать "экстренные" ограничения в Джакарте, на острове Ява и на Бали.

"Ситуация вынудила нас предпринять более серьезные шаги... Я решил ввести экстренные ограничения", — сказал Видодо, обращаясь к нации.

Меры предусматривают перевод на дистанционную работу всех сотрудников, которые не заняты в жизненно важных сферах, занятия в школах теперь будут проходить онлайн. Будут закрыты магазины и мечети.

Местные власти предупреждают о высокой скорости распространении новых штаммов коронавируса. Средний суточный прирост новых случаев превышает 21 тыс.

За время пандемии в Индонезии выявили около 2,1 млн случаев COVID-19, свыше 58 тыс. из них имели летальный исход.