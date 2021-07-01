В совещании по подготовке к выставке приняли участие представители дальневосточного полпредства, сотрудники Минвостокразвития, Росконгресса, чиновники.

"Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ 2 — 7 сентября. На ней будут представлены уникальные особенности одиннадцати регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. В этом году на выставке впервые откроется специальная зона, где пройдёт часть мероприятий деловой программы ВЭФ", — говорится в сообщении.

Выставка со 2 по 4 сентября будет доступна только участникам и гостям форума, а с 5 по 7 сентября — всем желающим.

Замдиректора Фонда Росконгресс и директор ВЭФ Игорь Павлов рассказал, что сейчас регионы утверждают концепции своих павильонов. Идет работа над спортивной и культурной программой.

"Мероприятия Восточного экономического форума — это представление Дальнего Востока на российском и международном уровнях. За пять лет проведения выставка "Улица Дальнего Востока" по праву стала настоящей жемчужиной форума. Эта экспозиция открывает участникам и гостям ВЭФ инвестиционный, экономический и культурный потенциал регионов Дальнего Востока", — процитировала пресс-служба заместителя полпреда по ДФО Дениса Андреева .

Особое внимание при проведении выставки в этом году будет уделено соблюдению противоэпидемиологических мер.

VI Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

ВЭФ проводят ежегодно с 2015 года. Его основная задача — наладить сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2020 году Восточный экономический форум был отменен из-за эпидемиологических ограничений.