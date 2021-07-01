"С 1 июля в отели и гостиницы Сочи смогут заселяться туристы с новыми необходимыми документами в рамках соответствующих изменений в постановление "О введении режима повышенной готовности", которое подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев", — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Разрешающим документом на вселение в отели является сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде. Также туристы могут представить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде. При этом со дня выздоровления до вселения в гостиницу не должно пройти более 6 месяцев. Непривитым и непереболевшим, в том числе детям в возрасте от 7 до 18 лет, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения.

Новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно.

"Граждане Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающие на территорию Краснодарского края, также вправе представить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19", — отмечается в сообщении.