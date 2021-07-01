"Проект под названием "Три души Ольхона" предполагает прокладку дорожек, смотровых площадок, восстановление биоразнообразия, установку знаков навигации", — говорится в сообщении.

Часть работ уже выполнена. Установлены пять информационных стендов, готова и уже активно используется туристами смотровая площадка. Планируемый срок окончания работ — 15 июля. За две недели должны установить еще три навигационные панели, три информационных стенда.

Проект обустройства победил во всероссийском открытом конкурсе "Мыс Бурхан" в 2017 году, прошел необходимые согласования, обсуждался с местными жителями. На его реализацию в этом году будет направлено более 1 млн рублей из благотворительного фонда "Подари планете жизнь", который проводит работы при поддержке агентства по туризму Иркутской области и ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в рамках Года Байкала.

Ранее сообщалось, что вследствие неконтролируемой туристической нагрузки на мысе Бурхан происходят необратимые изменения: образуются овраги, карьеры, эрозионные промоины. Прогнозируется обрушение скальных пород.

Мыс Бурхан расположен на территории поселка Хужир — административного центра острова Ольхон, где постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, летом же население увеличивается в разы за счет туристов.

На мысе Бурхан находится всемирно известная скала Шаманка, фотографии которой украшают все туристические путеводители по Байкалу. Мыс также является важным археологическим объектом — там найдена стоянка древнего человека и более 10 захоронений эпохи неолита и бронзового века. Кроме того, он является одним из главных сакральных мест Байкала — согласно бурятским легендам, именно на Шаман-скале обитает дух озера.