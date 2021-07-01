"Север острова Ольхон Прибайкальского национального парка закрыт к посещению на неопределенный срок, по южному маршруту острова действует ограничение для автомобилей: допустимо передвижение только пешком или на велосипеде", — говорится в сообщении.

Ограничения введены из-за состояния грунтовых дорог на Ольхоне, которые после продолжительных дождей стали небезопасными для передвижения. Накануне два автовладельца были вынуждены прибегнуть к услугам спецтехники, чтобы эвакуировать машины.

"Водители объезжают заполненные водой участки по обочинам и нетронутому травяному покрову, что неблагоприятно сказывается на состоянии почв и самой растительности особо охраняемой природной территории", — отмечено в сообщении.

По оценке сотрудников Островного лесничества, для приведения дорог в приемлемое для проезда автомобилей состояние потребуется не менее двух суток без осадков.

Согласно предварительному прогнозу, дожди прекратятся лишь через три дня.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.