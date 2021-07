Фото: Coral Travel

«С 22 июня концепция развивающего семейного отдыха Sun Family Club уже представлена в отелях Seven Seas Hotel Life 5*, Seven Seas Hotel Blue 5*, Blue Waters Club 5* и The Garden Beach Hotel 5*. А в отеле Xanadu Resort 5*High Class, гостям предлагают дополнительные бесплатные услуги: программы в группах раннего развития для детей от 2 до 4 лет, уроки плавания и английского языка для детей от 4 до 12 лет, а также турниры и игры для подростков. Еще в 15 отелях клубы постепенно откроются в июле. Всего летом в 20 турецких отелях будут работать авторские клубы Coral Travel под брендом Sun Family Club», — сообщили в компании.

Там добавили, что 1 июля в Белеке клубы откроются в Papillon Ayscha Hotel 5*, Papillon Zeugma Relaxury 5*, Kempinski Hotel The Dome 5*, Sirene Belek Hotel 5*. В Кемере — в Ulusoy Kemer Holiday Club 5*, Seven Seas Gravel Select 5*. В Сиде – в Otium Family Eco Club 5*, Kamelya Selin 5*, Kamelya Fulya 5*, Kamelya K Club 5*, Numa Bay Exclusive Hotel 5*. На Эгейском побережье клуб начнет работать в отеле Tuana Club Fethiye 5*HV. В Аланье 15 июля Sun Family Club откроется в Justiniano Club Park Conti 5* и Justiniano Club Alanya 4*, а 1 августа – в семейном отеле Long Beach Resort & Spa Deluxe 5*.

Сеть детских клубов Sun Family Club была создана в 2009 году в Турции, а затем распространена еще на 12 стран. За годы работы клубов в них развлекались и обучались более миллиона детей. В штате клубов – более 350 педагогов, прошедших серьезный отбор и профессиональное обучение.

Многие отели, где представлен Sun Family Club, входят в «Летнюю коллекцию» Сoral Travel. Среди них – работающие под востребованными брендами Otium, Seven Seas и Xanadu, а также отели популярного комплекса Kamelya Collection. В «Летней коллекции» в Турции почти 120 отелей, Coral Travel предлагает их на эксклюзивных условиях. Это значит, что с гостиницами заключены контракты на право эксклюзивной продажи, то есть купить их можно только у туроператора Сoral Travel. Кроме того, эксклюзивные условия для некоторых цепочек и отелей подразумевают большие квоты и специальные цены.