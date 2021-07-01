Российский оперштаб по борьбе с завозом коронавируса разрешил с 28 июня увеличить число регулярных рейсов в Грецию почти до 20 в неделю, чартерная перевозка пока под запретом. При этом с 30 июня были ужесточены правила всегда в страну для туристов с прививкой.

«Продажи Греции растут по мере появления новых рейсов, однако рост не слишком большой – в пределах 6% по сравнению с прошлой неделей. Путешественники относятся к необходимости предъявлять ПЦР-тест и проходить дополнительное тестирование в аэропорту с пониманием», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора «Интурист».

В компании также пояснили, что интерес к путешествиям в Грецию подогревает и снижение стоимости туров за счет расширения авиаперевозки. «Стоимость пакетных туров в Грецию на регулярных рейсах снизилась на 20-25%, однако по сравнению с ценами прошлых сезонов, когда было в избытке недорогих чартерных рейсов цены она туры остаются высокими для потенциальных туристов», — отметили в «Интуристе».

Как рассказали в компании Tez Tour, продажи направления идут хорошо, так как число рейсов значительно выросло.

«В связи с нововведениями снижения не отмечается. Греция по-прежнему остается одной из наиболее востребованных стран. Тем более, новые правила коснутся только одну категорию путешественников – туристов с прививкой», — пояснили в пресс-службе.

В Tez Tour напомнили, что с 23 июня россиянам стали доступны туры на Родос на прямых рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии», а с 10 июля они смогут отправиться на Крит, Родос и Корфу на рейсах национального авиаперевозчика Греции – авиакомпании Aegean Airlines. Кроме того, с 26 июня по 7 июля по средам и субботам можно летать в Ираклион (Крит) из Москвы с непродолжительной стыковкой в Афинах. Рейсы в Грецию есть не только из Москвы, но и из регионов.

На прошлой неделе Минтуризма Греции ужесточил правила въезда в страну для граждан РФ: с 30 июня всем россиянам, в том числе и с прививкой, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки. Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию. Нововведение связано с распространением индийского штамма коронавируса и ухудшением эпидемиологической обстановки в России, а также с тем, что некоторые россияне предоставляли поддельные сертификаты вакцинации, а их экспресс-тест оказался положительным.

Как считают в Tez Tour, первое время экспресс-тест по прибытии в Грецию могут проводить едва ли не всем туристам, прибывшим из России. В связи с этим может вырасти время ожидания в аэропорту, но незначительно – на 10-15 минут.

Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят на самолет. Код приходит в 0:00 часов дня поездки.