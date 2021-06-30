Власти Краснодарского края в среду изменили введенные 24 июня требования к заселению туристов в отели. Прежде с 1 по 31 июля они должны были предъявить либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест, а с 1 августа – только сертификат о вакцинации. Теперь в июле можно будет предъявить один из трех документов — сертификат, тест или справку о перенесенной болезни. С 1 августа требования меняются: туристы должны будут предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенной болезни. Те, кому прививки запрещены по медицинским показаниям, могут приехать с ПЦР-тестом. Кроме того, детям до 6 лет включительно разрешили заселяться в отели без тестов. Детям от 7 до 18 лет тесты по-прежнему нужны.

«Это решение лучше, чем то, что предлагалось туристам раньше, так как требования были максимально жесткими. Сейчас у тех, кто переболел официально, появляется возможность в июле не делать дорогих ПЦР-тестов и поехать со справкой о перенесенной болезни», — считает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По ее словам, ситуация улучшается и в августе, так как многие туристы, которые отказались бы от поездки из-за требований о прививках, переболели коронавирусом и теперь сможет поехать.

«Но я бы не сказала, что это решение проблемы. Далеко не все болеют коронавирусом "официально" и могут получить сейчас соответствующие справки. Кроме того, остается большое количество туристов, которые не болели и не успеют сделать прививки за оставшееся время. Им нужно было разрешить приезжать с тестом, но это не сделано», — подчеркнула Тюрина.

Она напомнила, что зарубежные страны разрешают россиянам приезжать на выбор с прививкой, справкой о перенесенной болезни либо ПЦР-тестом. «А российский регион ввел для своих граждан более жесткие требования, чем Турция или Греция», — заметила Тюрина.

Как сообщалось, после появления информации о новых требованиях по заселению в отели Кубани у туроператоров начался шквал звонков от желающих аннулировать туры. По их оценкам, от уже забронированных поездок готовы отказаться до 50% туристов.

"В целом, несмотря на все сохраняющиеся проблемы, хорошо, что власти Краснодарского края услышали турбизнес и в чем-то пошли навстречу. Это обнадеживает", — подытожила пресс-секретарь РСТ.