Как следует из постановления губернатора региона за 30 июня, с 1 июля по 31 июля туристы помимо сертификата о вакцинации или ПЦР-теста могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе».

С 1 августа до особого указания туристы помимо сертификата о вакцинации могут предъявить «медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе».

Кроме того, согласно указу, детям до 6 лет включительно не потребуются ПЦР-тесты для заселения в отели.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Туроператоры сразу после появления этой информации сообщили о шквале желающих отказаться от поездок в июле и августе. Продажи новых туров практически остановились. Возможные потери региона из-за аннуляций и снижения продаж в туркомпаниях оценили в 55 млрд рублей.