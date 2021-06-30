"Завершается многолетний процесс передачи объекта культурного наследия федерального значения "Замок Тапиау, XIII век" из федеральной собственности в областную. Объект с момента основания постоянно функционировал — у немцев в качестве фортификационного сооружения, резиденции правителей, учреждений общественного призрения, исполнения наказаний. В советское и новое российское время последние функции сохранились. Поэтому замок остался замком и не стал руинами", — говорится в сообщении.

На днях последних осуждённых перевели из колонии в замке в другие исправительные учреждения области. Сегодня идет передача имущества.

Как сообщалось ранее, власти Калининградской области неоднократно заявляли, что орденский замок Тапиау в Гвардейске необходимо отдать под туристическую застройку. Была создана совместная рабочая группа правительства области регионального управления УФСИН, которая пыталась решить этот вопрос.

Перенос колонии из замка в другое место, где могла бы быть построено новое заведение УФСИН, оценивался примерно в 3 млрд рублей.

Орденский замок Тапиау начал возводиться в 1290 году. В последующее время он неоднократно перестраивался. В 1457 году замок и одноименный город стали столицей Тевтонского Ордена, орденские архивы и библиотека были перевезены на хранение в Тапиау, где находились до 1722 года. В XIX замок был переоборудован в тюрьму, которая функционировала до 1945 года.

В январе 1945 года город Тапиау (ныне Гвардейск) был взят советскими войсками, а уже в апреле в здании начал работать следственный изолятор для содержания военных преступников, а затем было перепрофилировано в тюрьму.