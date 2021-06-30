"Туризм у нас не развит, по вкладу в валовый региональный продукт — это десятые доли процента, хотя это огромный потенциал для края. Развитием этого направления и займется отдельное министерство", — сказал Дегтярев журналистам в среду в преддверии инвестиционного форума "Энергия Дальнего Востока. Хабаровский край", который начнет работу в четверг.

По его словам, министерство будет обладать "достаточно широким кругом экономических полномочий", а для местных властей будет введен KPI по работе с малым и средним бизнесом в сфере туризма.

Дегтярев отметил, что задачами нового министерства станут продвижение туристических возможностей региона на федеральном и международном уровне, разработка новых маршрутов, создание инфраструктуры гостеприимства.

"Только по предварительным оценкам, краю не хватает около 5 тыс. гостиничных мест", — подчеркнул врио губернатора.

Хабаровский край, по мнению Дегтярева, должен ориентироваться на привлечение туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и российских регионов.

В числе проектов, которые могут привлечь туристов, он назвал создание круглогодичного спортивно-туристического комплекса "Хехцир" с горнолыжным курортом в пригороде Хабаровска. Государственные инвестиции оцениваются в 5,5 млрд рублей, еще свыше 11 млрд рублей должны составить вложения частных инвесторов. Срок реализации проекта — 2021-2030 гг.

В марте сообщалось, что "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" завершило разработку алгоритма перевода земельных участков, на которых расположится комплекс, в категорию, разрешающую строительство рекреационных объектов.